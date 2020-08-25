В Кремле ответили на обвинения по ситуации со здоровьем Навального

Комментируя версию врачей немецкой клиники Сharite о возможной интоксикации блогера Алексея Навального, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал иностранных партнеров воздержаться от «шумливых и пустых» заявлений.

В ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ государственный деятель отметил, что в данной ситуации важно «спокойно проанализировать сказанное и написанное». Сегодня же все, что имеется — многочисленные версии, однако выявить причину, приведшую Навального в тяжелое состояние, пока не удалось.

«Мы не можем относиться серьезно к этим обвинениям. Мы пока ничего нового не узнали, специально связались с нашими врачами, чтобы узнать, как с профессиональной точки зрения можно к этому относиться. <…> Мы пока ничего не можем считать, мы не знаем, было ли это отравлением или не было. Или у этого состояния другие причины», — пояснил Песков.

По мнению пресс-секретаря российского лидера, если у немецких медиков есть все основания, чтобы активно продвигать ту или иную версию, то в скором времени должны быть предъявлены доказательства.

«Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат. Еще раз повторяю: вещество пока не установлено. В этой связи наши врачи, конечно, готовы и сами предоставить образцы первых анализов, и рассчитывают предложить немецким коллегам обмениваться информацией и различными биологическими материалами», — заключил Песков.

Намедни специалисты клиники Сharite в Германии, где проходит лечение Алексей Навальный, заявили, что результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако о каком именно веществе шла речь — не уточнялось.

В минувшую субботу, 22 августа, сотрудники Минздрава Омской области также обнародовали результаты первых анализов блогера. В его организме не были найдены ни синтетические или судорожные яды, ни оксибутираты, ни барбитураты, ни стрихнин. При этом лабораторная диагностика мочи выявила содержание алкоголя, а также кофеина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доктор Александр Мясников оценил версию немецких врачей об «отравлении» блогера Алексея Навального.