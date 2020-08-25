«Я свое отгулял» — Никита Ефремов рассказал об отношении к алкоголю

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Софья Зуева
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Актер дал откровенное интервью, в ходе которого поделился подробностями съемок в проекте Константина Богомолова «Хороший человек» и вспомнил о своих пагубных привычках.

«Я свое отгулял» — Никита Ефремов рассказал об отношении к алкоголю

Фото: Instagram @efremovefremov

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Актер театра и кино Никита Ефремов сыграл роль следователя в сериале «Хороший человек» Константина Богомолова об ангарском маньяке. Его напарницей стала Юлия Снигирь. В интервью для издания Buro247 звезда рассказал о работе над кинокартиной и поделился некоторыми откровенными подробностями из собственной жизни.

«Оба наших героя — люди с большими травмами, проблемами и задачами. В случае с персонажем, которого исполняет Юля, это связано с насилием. У моего героя все вокруг да около психологического и физического насилия, из чего произрастает сопротивление миру, неприятие его. Что Юлин персонаж, что мой смотрят на мир под своим определенным углом, можно даже сказать, что они не до конца существуют в реальности», — рассказал Ефремов.

В эпизоде первой серии герои сериала сильно напиваются. . По словам звезды, такое с ним случалось и в жизни. Алкоголь для него был способом отдохнуть и расслабиться. Артист запросто мог пропустить стаканчик-другой за вечер, но, теперь с подобной практикой завязал.

«Для меня алкоголь был способом отдохнуть и расслабиться, пока последствия не стали приводить к определенным вещам. Потом я осознал, что проблема не в алкоголе — он был лишь способом решения проблемы. Сейчас, я надеюсь, мои отношения с алкоголем закончены. Это не значит, что я против него, просто я свое отгулял», — поделился артист.

Проблемы со спиртным встречались и среди родственников Никиты Ефремова. Его дед Олег Ефремов — народный артист СССР, так и не смог справиться с зависимостью. Он скончался от остановки сердца, произошедшей из-за алкогольного отравления. Михаил Ефремов тоже нередко был замечен пьяным. 8 июня артист сел в автомобиль после посещения бара. В результате нетрезвой езды произошло ДТП, погиб 57-летний мужчина. В отношении артиста возбуждено уголовное дело.

Проблемы отца с алкоголем Никита Ефремов долгое время не комментировал, но позже поддержал его и призвал принять последствия события достойно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Никита Ефремов признался в пережитых домогательствах со стороны мужчины нетрадиционной ориентации.

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