Актер театра и кино Никита Ефремов сыграл роль следователя в сериале «Хороший человек» Константина Богомолова об ангарском маньяке. Его напарницей стала Юлия Снигирь. В интервью для издания Buro247 звезда рассказал о работе над кинокартиной и поделился некоторыми откровенными подробностями из собственной жизни.

«Оба наших героя — люди с большими травмами, проблемами и задачами. В случае с персонажем, которого исполняет Юля, это связано с насилием. У моего героя все вокруг да около психологического и физического насилия, из чего произрастает сопротивление миру, неприятие его. Что Юлин персонаж, что мой смотрят на мир под своим определенным углом, можно даже сказать, что они не до конца существуют в реальности», — рассказал Ефремов.

В эпизоде первой серии герои сериала сильно напиваются. . По словам звезды, такое с ним случалось и в жизни. Алкоголь для него был способом отдохнуть и расслабиться. Артист запросто мог пропустить стаканчик-другой за вечер, но, теперь с подобной практикой завязал.

«Для меня алкоголь был способом отдохнуть и расслабиться, пока последствия не стали приводить к определенным вещам. Потом я осознал, что проблема не в алкоголе — он был лишь способом решения проблемы. Сейчас, я надеюсь, мои отношения с алкоголем закончены. Это не значит, что я против него, просто я свое отгулял», — поделился артист.

Проблемы со спиртным встречались и среди родственников Никиты Ефремова. Его дед Олег Ефремов — народный артист СССР, так и не смог справиться с зависимостью. Он скончался от остановки сердца, произошедшей из-за алкогольного отравления. Михаил Ефремов тоже нередко был замечен пьяным. 8 июня артист сел в автомобиль после посещения бара. В результате нетрезвой езды произошло ДТП, погиб 57-летний мужчина. В отношении артиста возбуждено уголовное дело.

Проблемы отца с алкоголем Никита Ефремов долгое время не комментировал, но позже поддержал его и призвал принять последствия события достойно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Никита Ефремов признался в пережитых домогательствах со стороны мужчины нетрадиционной ориентации.