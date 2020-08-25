В России хотят увеличить финансирование медпомощи онкобольным

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Владимир Путин поручил правительству подготовить соответствующие предложения.

Фото, видео: www.globallookpress.com © President of Russia, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству подготовить предложения о финансировании в полном объеме высокотехнологичной медпомощи больным онкологией в 2021-2023 годах.

Кроме того, необходимо предоставить доплаты медикам и социальным работникам за "особые" условия труда в пандемию, а также компенсировать медучреждениям расходы, связанные с лечением больных коронавирусом и тестированием пациентов.

Ранее главный онколог Минздрава раскрыл, как вовремя распознать меланому. По его словам, наличие родинок далеко не всегда говорит о риске ее появления. 

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