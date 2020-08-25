Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Путиным

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Карина Бернтгольц
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Украинский лидер выразил убежденность в высоких шансах завершить конфликт в Донбассе после саммита в нормандском формате.

Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Путиным

Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не боится прямого диалога с главой РФ Владимиром Путиным. Соответствующее заявление лидер Незалежной сделал в ходе интервью Euronews. Он отметил, что переговоры с руководством РФ должны быть проведены, поскольку это может способствовать скорому разрешению конфликту в Донбасе.

«Если у нас есть возможность поговорить и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны, это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Если нет диалога, не будет и результата», — подчеркнул Зеленский.

Он также выразил убежденность в том, что после проведения нормандского саммита шансы завершить конфликт в Донбасе будут достаточно высокими.

«Думаю, по результатам второй „нормандской встречи“ высок шанс окончания войны», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бы Зеленский предпринял на месте Лукашенко. 

 

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