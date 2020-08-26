«Я расклеилась»: Кудрявцева рассказала о своем состоянии на фоне инсульта мамы

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева обратилась к поклонникам после своего недавнего заявления об инсульте матери. Накануне звезда сообщила, что у ее родительницы «отнялась вся левая сторона», когда та поехала к родственнице в Алушту, где намеревалась посетить концерт Сергея Лазарева. Сейчас женщина проходит лечение.

После слов о серьезной болезни матери поклонники старались поддержать Кудрявцеву, выражали сочувствие и признавались, что надеются на скорое восстановление родительницы кумира. Ведущая поблагодарила фанатов за поддержку и призналась: сама она с трудом справляется с такой бедой.

"Большое спасибо всем за поддержку! Мама - боец! Я верю! Я походу не особо боец, расклеилась", - призналась Кудрявцева в Instagram-сторис.

Instagram @leratv

Ранее 5-tv.ru сообщпл, что инсульт у матери Леры Кудрявцевой случился, когда та поехала к родственнице в Алушту, там она намеревалась посетить концерт Сергея Лазарева.

«Ночью плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт», — написала телеведущая в Instagram.

Александра Ивановна Кудрявцева родилась 20 мая 1942 года, сейчас ей 78 лет.