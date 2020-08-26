Пожар под Анапой уничтожает реликтовые леса — видео

Эфирная новость 33

В Краснодарском крае полыхает уникальный заповедник Большой Утриш.

Фото, видео: vk.com/vasukkk, 5-tv.ru

В Краснодарском крае подсчитывают ущерб от крупного лесного пожара. Под Анапой пламя уничтожает уникальный заповедник Большой Утриш.  В огне - тысячелетние деревья, десятки видов краснокнижных растений. Авиация МЧС уже сбросила на полыхающий заказник более тысячи тонн воды - пока безрезультатно. 

Губернатор региона на месте потребовал выяснить причины пожара и заявил, что подозревает в поджогах "диких" туристов. Возбуждено уголовное дело, полиция разбирается, почему людей из зоны бедствия вывозили за деньги. Проверку ведет и Генпрокуратура.

За развитием событий следит корреспондент Линар Гинатуллин. Подробнее смотрите в видеосюжете. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лесные пожары в регионе спровоцировал человеческий фактор. Так читает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

 

Читайте также

+14° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
74.51
0.09 88.06
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:39
День Тихона Страстного: что можно и нельзя делать 26 августа
8:31
Под контролем: Россиян защитят от звонков мошенников
8:13
Видео: последствия смертельного ДТП с пассажирским автобусом в Калмыкии
8:06
Фанаты «Барселоны» потребовали не отпускать Месси из команды
7:54
Онищенко назвал главную опасность начала учебного года
7:50
В Хабаровском крае возводят дамбы для защиты от паводков

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Ехали устраивать революцию»: Как Гармаш и Стебунов оказались на месте ДТП с Ефремовым
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок