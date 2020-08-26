В Краснодарском крае подсчитывают ущерб от крупного лесного пожара. Под Анапой пламя уничтожает уникальный заповедник Большой Утриш. В огне - тысячелетние деревья, десятки видов краснокнижных растений. Авиация МЧС уже сбросила на полыхающий заказник более тысячи тонн воды - пока безрезультатно.

Губернатор региона на месте потребовал выяснить причины пожара и заявил, что подозревает в поджогах "диких" туристов. Возбуждено уголовное дело, полиция разбирается, почему людей из зоны бедствия вывозили за деньги. Проверку ведет и Генпрокуратура.

За развитием событий следит корреспондент Линар Гинатуллин. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лесные пожары в регионе спровоцировал человеческий фактор. Так читает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.