Пожар под Анапой уничтожает реликтовые леса — видео
В Краснодарском крае полыхает уникальный заповедник Большой Утриш.
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Фото, видео: vk.com/vasukkk, 5-tv.ru
В Краснодарском крае подсчитывают ущерб от крупного лесного пожара. Под Анапой пламя уничтожает уникальный заповедник Большой Утриш. В огне - тысячелетние деревья, десятки видов краснокнижных растений. Авиация МЧС уже сбросила на полыхающий заказник более тысячи тонн воды - пока безрезультатно.
Губернатор региона на месте потребовал выяснить причины пожара и заявил, что подозревает в поджогах "диких" туристов. Возбуждено уголовное дело, полиция разбирается, почему людей из зоны бедствия вывозили за деньги. Проверку ведет и Генпрокуратура.
За развитием событий следит корреспондент Линар Гинатуллин. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что лесные пожары в регионе спровоцировал человеческий фактор. Так читает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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