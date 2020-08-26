Четверых леопардов выпустили в Северной Осетии и в заповедных лесах Сочи
Это действительно уникальное событие. Впервые за долгие десятилетия в этих местах поселились, казалось бы, исчезнувшие навсегда хищники.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nigel Dennis, 5-tv.ru
Из сочинского Центра восстановления переднеазиатских леопардов выпустили на волю сразу четверых пятнистых кошек. Пара животных отправилась в горы Северной Осетии, еще двое котят обживаются в заповедных лесах близ Сочи.
Перед тем как редких животных вернуть в естественную среду обитания, им пришлось сдать строгий экзамен на готовность жить самостоятельно в дикой природе — и, как увидел Сергей Лесков, выпускники справились с этим на отлично.
Стремительный бросок из вольера и молодой леопард по кличке Баксан исчезает за деревьями. В след за ним на волю также резво устремляется его подруга — Агура.
Это действительно уникальное событие. Впервые за долгие десятилетия в этих местах поселились, казалось бы, исчезнувшие навсегда хищники. Новый дом этих пятнистых кошек — Турмонский заказник в Северной Осетии.
А эта пара леопардов вот уже неделю обживается на новом месте недалеко от Сочи. В Кавказском заповеднике. Кодор и Лаба тоже выпускники сочинского национального парка.
«Мы очень надеемся, что эта жизнь сложится успешно. Что следующий шаг будет сделан — котята в дикой природе появятся», — говорит директор VWF России Дмитрий Горшков.
Все четыре хищника появились на свет, здесь, в центре восстановления леопарда. Два года назад их родителей специально привезли из Туркмении, Ирана и Португалии. Но после рождения воспитанием диких кошек занялись уже люди. Этот центр один из немногих в мире, где разработаны уникальные методики адаптации животных к жизни в дикой природе.
«У России самое главное богатство — это ее природа, ее экология. И мы благодарны нашим отцам и дедам, которые в свое время создали эти заповедные зоны, и мы должны сохранить преумножить и вернуть все живое в это замечательное место», — говорит первый зампред комитета ГД по физ.культуре, спорту туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.
Программа обучения для пятнистых курсантов начинается с самого рождения. Главные предметы: маскировка и, конечно, охота. Но учат здесь и специфическим навыкам. Например, избегать человека, или охотиться только на диких животных. Домашнюю овечку или теленка леопард уже не тронет.
«Вроде бы рядом с вольером находится такое же животное, на которых леопард может охотиться, но именно присутствие человека, которое недавно было, не позволяет приближаться леопарду», — поясняет руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Николай Воронин.
Активно восстанавливать популяцию переднеазиатского леопарда в России начали с 2007 года. Планы на ближайшие годы довести число хищников, как минимум, до пяти десятков.
«Программа набирает обороты. У нас есть все задатки, у этой территории у кавказского заповедника, сочинского нацпарка восстановить популяцию в дикой среде среднеазиатского леопарда. Я думаю нам удастся сформировать пары устойчивые, которые дают потомство в дикой природе», — говорит заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова.
В сочинском центре готовят к выпуску еще несколько леопардов. Впрочем, не забывают и о тех, кто уже покинул эти вольеры. За успехами своих питомцев ученые наблюдают с помощью фотоловушек и спутниковых ошейников.
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