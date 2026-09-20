«Мы стали старше физически и духовно»: Сукачёв сыграл в сериале «Горбушка. Легенды русского рока»

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 33 0

По мнению артиста, в наше время невозможно повторить энергию музыкантов эпохи его молодости.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

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Гарик Сукачёв сыграл в сериале «Горбушка. Легенды русского рока»

Артисту Гарику Сукачёву приятно ностальгировать о концертах, сыгранных в молодости. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере документального сериала «Горбушка. Легенды русского рока». Музыкант принял участие в съемках в качестве актера.

«Мы стали старше. Физически, а в моем случае и духовно, и внутренне», — пошутил певец.

Сукачев испытывает приятные чувства, вспоминая себя, выступающего на концертах.

«Всегда, когда есть какая-либо хорошая работа, нужно время, чтобы об этом подумать. Особенно, чтобы увидеть не только себя (в ретроспективе — Прим. ред.), но и своих товарищей молодыми, какими мы были. Многих ребят уже нет с нами. Это с одной стороны трогательное зрелище для меня, а с другой очень интересное, как для зрителя», — поделился артист.

Гарик Сукачёв уверен, что в эпоху Интернета невозможно повторить энергию музыкантов эпохи его молодости.

«Оно схлынуло и прошло. Я верю, что наступит новое яркое время для молодежи 21 века, когда новое искусство молодых взорвется новым ярким салютом», — подытожил музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какими воспоминаниями из своей молодости поделился рок-музыкант Александр Ф. Скляр.

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