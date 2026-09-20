Девочка-подросток подожгла две полицейские машины в Петербурге

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 31 0

Школьница могла действовать по наводке мошенников.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В самом центре Петербурга, на улице Марата, произошло возгорание двух служебных автомобилей ДПС. По информации 5-tv.ru, к поджогу причастна девочка-подросток, которая к тому же могла действовать по указаниям мошенников.

Возгорание оперативно потушили, данных о пострадавших нет. При этом камеры видеофиксации установили, как фигура в одежде белого цвета подходит к автомобилям ДПС, после чего служебный транспорт начинает гореть.

Подозреваемой в совершенном всего 14 лет. Подростка-пиромана уже задержали. Обстоятельства произошедшего еще будут устанавливаться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как оскорбившийся на замечание женщины-сторожа из-за выгула собаки 45-летний житель Омска поджег школу-интернат. Перед совершением преступления мужчина выпил бутылку коньяка. Злоумышленник также рассказал, что после содеянного переживал за воспитанников интерната. По его словам, он волнуется «за каждую девочку, за каждого мальчика».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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