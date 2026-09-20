Памфилова: избирательную инфраструктуру РФ атаковали более тысячи раз

Свыше тысячи DDoS-атак обрушились на избирательную инфраструктуру России, еще 124 — на систему дистанционного электронного голосования. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Более одной тысячи DDoS-атак зафиксировано на избирательную инфраструктуру РФ, 124 атаки — на ДЭГ», — заявила она.

Глава ЦИК добавила, что в свете выборов в Госдуму были также зафиксированы попытки атаковать на российскую телекоммуникационную структуру. Попытки вышли безуспешными – ЦИК вовремя научился отражать попытки подобных взаимодействий – в том числе кибератаки. Попытки кибератак имеют разное происхождение – след ведет в том числе на Украину, в Великобританию и в Бразилию.

Свыше сотни миллионов потенциально опасных воздействий было нейтрализовано в процессе противодействия веб-атакам.

Обнаружение и фильтрация вредоносного трафика обеспечивались средствами защиты информации – именно это исключало негативное влияние на охраняемую инфраструктуру. Ни ущерба, ни сбоев доступности сервисов, ни падения производительности обнаружено не было. Источники несанкционированных попыток доступа установлены по IP-адресам.

Ранее 5-tv.ru писал, что председатель ЦИК России Элла Памфилова охарактеризовала случай с вбросом бюллетеней на избирательном участке в Республике Марий Эл как отличающийся особой наглостью. Сведения о нарушении были распространены в социальных сетях. Упомянутый инцидент касается участка № 343, расположенного в селе Азаново Медведевского района Республики Марий Эл.

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