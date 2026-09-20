Памфилова: избирательную инфраструктуру РФ атаковали более тысячи раз
Глава ЦИК также сообщила о 124 атаках на дистанционное электронное голосование.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Свыше тысячи DDoS-атак обрушились на избирательную инфраструктуру России, еще 124 — на систему дистанционного электронного голосования. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Более одной тысячи DDoS-атак зафиксировано на избирательную инфраструктуру РФ, 124 атаки — на ДЭГ», — заявила она.
Глава ЦИК добавила, что в свете выборов в Госдуму были также зафиксированы попытки атаковать на российскую телекоммуникационную структуру. Попытки вышли безуспешными – ЦИК вовремя научился отражать попытки подобных взаимодействий – в том числе кибератаки. Попытки кибератак имеют разное происхождение – след ведет в том числе на Украину, в Великобританию и в Бразилию.
Свыше сотни миллионов потенциально опасных воздействий было нейтрализовано в процессе противодействия веб-атакам.
Обнаружение и фильтрация вредоносного трафика обеспечивались средствами защиты информации – именно это исключало негативное влияние на охраняемую инфраструктуру. Ни ущерба, ни сбоев доступности сервисов, ни падения производительности обнаружено не было. Источники несанкционированных попыток доступа установлены по IP-адресам.
Ранее 5-tv.ru писал, что председатель ЦИК России Элла Памфилова охарактеризовала случай с вбросом бюллетеней на избирательном участке в Республике Марий Эл как отличающийся особой наглостью. Сведения о нарушении были распространены в социальных сетях. Упомянутый инцидент касается участка № 343, расположенного в селе Азаново Медведевского района Республики Марий Эл.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 20 сент
- Памфилова назвала вброс бюллетеней на участке в Марий Эл вопиющим по наглости
- 20 сент
- Лантратова заявила о демократичности выборов в России
- 20 сент
- Явка на выборах в Государственную думу превысила 50%
- 20 сент
- В госпитале в ЛНР организовали голосование для военнослужащих
- 20 сент
- На Камчатке и Чукотке завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы
- 20 сент
- В ЦИК заявили о «русофобском настроении» среди жителей стран Балтии
- 20 сент
- Памфилова сочла термин «недружественные» слишком мягким для ряда стран
- 20 сент
- «По всем уровням»: Элла Памфилова рассказала о ходе голосования
- 20 сент
- Член участковой избирательной комиссии погиб в Херсонской области при атаке БПЛА
- 20 сент
- Явка на выборах в Госдуму в Москве составила 40,2%
Читайте также
55%
Нашли ошибку?