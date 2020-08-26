Видео: Кристина Асмус красуется перед камерой в образе роковой брюнетки

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Василий Заика
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Звезда сериала «Интерны» очередной публикацией разделила подписчиков на два лагеря.

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус в своем аккаунте в Instagram сделала публикацию, которая в очередной раз разделила ее подписчиков на два лагеря. 32-летняя знаменитость выложила видеоролик, на котором красуется в образе роковой брюнетки.

Кристина Асмус в «боевом раскрасе» некоторое время вертится перед объективом камеры, а в завершении томно кладет себе палец в рот и делает губы «уточкой».

«Алиса любит себя», — неоднозначно написала в посте звезда сериала «Интерны».

Мнения юзеров, подписанных на страницу Кристины Асмус, противоположно разделились. Одним мини-сценка знаменитости пришлась по вкусу, а другим показалось, что видео имеет некоторый вульгарный оттенок.

«Секси… Роковая»

«Я залип на полчаса»

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«Удачи в деградации и дна грехопадений»

«На кокетство не похоже, пошлятина какая-то…», — отмечают подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Харламов показал «внебрачных» детей от известных актрис.

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