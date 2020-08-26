В России создадут единую базу участников АУЕ*

Участников запрещенного в России движения АУЕ* планируют внести в единую базу данных. В МВД решили, что любителей «блатной романтики» лучше знать, как говорится, в лицо.

Это поможет раскрытию и профилактике преступлений среди молодежи. Планируется, что в «черный список» попадут те, кто пропагандирует криминальную субкультуру.

Верховный суд 17 августа признал АУЕ экстремистской организацией — участие в ней теперь грозит уголовным наказанием.

* — запрещена в РФ.