В России создадут единую базу участников АУЕ*
Верховный суд РФ признал движение «любителей блатной романтики» запрещенной экстремистской организацией.
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Фото, видео: www.globallookpress / uwe umstätter; 5-tv.ru
Участников запрещенного в России движения АУЕ* планируют внести в единую базу данных. В МВД решили, что любителей «блатной романтики» лучше знать, как говорится, в лицо.
Это поможет раскрытию и профилактике преступлений среди молодежи. Планируется, что в «черный список» попадут те, кто пропагандирует криминальную субкультуру.
Верховный суд 17 августа признал АУЕ экстремистской организацией — участие в ней теперь грозит уголовным наказанием.
* — запрещена в РФ.
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