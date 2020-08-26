Стал известен размер алиментов на ребенка в 2020 году

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Татьяна Меркер
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Юрист объяснил, от чего зависит сумма отчислений и как заставить отца их платить.

Стал известен размер алиментов на ребенка в 2020 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Алименты на ребенка в 2020 году, несмотря на все экономические и социальные процессы в стране, останутся неизменными. Расчет суммы выплат производится исходя из ежемесячного дохода плательщика. В интервью ФАН юрист Рузанна Ханамирян рассказала о размере алиментов, а также о правах и обязанностях сторон.

По словам Ханамирян, минимальный размер выплат на ребенка определен постановлением правительства РФ и является прожиточным минимумом для цели уплаты алиментов.

«На сегодняшний день это 14 900 рублей. Прожиточный минимум регулярно индексируется, причем иногда два, а то и три раза в год», — пояснила юрист.

Если же на момент назначения алиментов отец работал, а затем ее лишился, то необходимо обратиться с новым исковым заявлением, чтобы сумма взысканий была изменена, поскольку считывать проценты будет не с чего.

«Взыскать что-то свыше очень сложно, поскольку суд учитывает тот факт, что человеку нужно на что-то есть, пить и ездить на работу», — предупреждает Рузанна Ханамирян.

Все чаще возникают ситуации, когда один из родителей отказывается платить алименты на ребенка или даже избегает каких-либо контактов по этой причине. В таком случае заставить родителя делать отчисления можно через суд.

Для обращения в соответствующие органы, прежде всего в мировой суд, необходимо собрать пакет документов и их копий. Он включает в себя: свидетельство о заключении и расторжении брака, свидетельства о рождении детей, паспорт, исковое заявление, справку о составе семьи. Если ребенок имеет проблемы со здоровьем, требующие дополнительных затрат на лечение, то об этом нужно заявить отдельно. Тогда представляется возможность взыскать половину требуемой суммы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как получить ежемесячную выплату из маткапитала.

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