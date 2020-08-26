Сергей Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Нагорном Карабахе
Джейхун Байрамов совсем недавно вступил в должность и в этом статусе в российской столице впервые.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © State Duma Russia, 5-tv.ru
Главы МИД России и Азербайджана обсудили сегодня ситуацию в Нагорном Карабахе. В Баку от России ждут последовательных шагов по продвижению мирного процесса в регионе. Азербайджанский министр иностранных дел — Джейхун Байрамов совсем недавно вступил в должность и в этом статусе в российской столице впервые.
«Я хотел бы поздравить вас с этим назначением и выразить уверенность, что ваш опыт на предыдущих постах и нацеленность того курса, который устанавливают президенты в ходе своих контактов будут обеспечивать преемственность и дальнейшее углубление нашего стратегического партнерства», — подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Основная часть переговоров проходила за закрытыми дверями. Министры планируют обсудить двустороннее сотрудничество. Ранее было отмечено, что отношения между Москвой и Баку демонстрируют стабильность. В Азербайджане высоко ценят помощь российских партнеров. В частности, передачу тест-систем по выявлению коронавируса.
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