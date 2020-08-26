В Петербурге рассказали об ограничительных мерах на случай второй волны COVID-19

В Петербурге разработали список ограничительных мер на случай очередной вспышки коронавирусной инфекции в осенне-зимний период. О подробностях сообщили в пресс-службе вице-губернатора Северной столицы Евгения Елина.

Отмечается, что главным и неизменным требованием в борьбе с COVID-19 остается масочный режим, а также соблюдение гражданами социальной дистанции в местах массового скопления.

«Правительство Петербурга рассчитывает на неукоснительное соблюдение мер предосторожности жителями и гостями города, бизнес-структурами, чтобы общими усилиями не дать инфекции подорвать здоровье родных и близких людей», — приводят цитату «Невские новости».

По официальным данным, сегодня на территории города достаточно резервов для помощи пациентам с коронавирусом: в 11 городских стационарах развернуто более 3516 коек. При необходимости медучреждения перепрофилируют на 7839 коек. Как пояснили в пресс-службе, в больницах, ведших ранее прием больных с COVID-19, сохранена вся инфраструктура инфекционных стационаров. В резерве также имеется достаточное количество лекарств и медоборудования.

Уточняется, что сегодня администрация города ожидает от Роспотребнадзора разработки конкретных рекомендаций на случай второй волны коронавируса. Однако нет сомнений, что в первую очередь ограничения коснутся всего, что было разрешено в последний момент. А именно: работу торговых центров и общепитов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие меры будут приняты в школах, если у кого-то из учеников подтвердится COVID-19.