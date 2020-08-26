Пожар в заповеднике «Утриш» в Краснодарском крае локализован
На месте ЧП продолжают работать более 500 человек, 86 единиц техники.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Serguei Fomine, 5-tv.ru
В Краснодарском крае продолжают спасать заповедник «Большой Утриш» — там вторые сутки полыхают краснокнижные растения и тысячелетние деревья. Спасателям с наземной техникой и авиацией удалось локализовать пожар. В районе, по-прежнему, действует режим ЧС. Региональная полиция расследует уголовное дело об уничтожении зеленых насаждений, а причины возгорания выясняют уже в Генпрокуратуре. Власти подозревают в поджогах туристов, которые незаконно разводят костры на территории заказника.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что к тушению пожара в анапском заповеднике «Утриш» привлекли Ил-76. На месте работают также 500 человек и наземная техника.
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