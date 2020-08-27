Мощный пожар подобрался к жилым домам в Воронежской области — видео
Власти региона готовятся к эвакуации людей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Konstantin Mikhailov, 5-tv.ru
В Воронежской области огонь пытаются не подпустить к селу Карандеевка. В регионе горит десять гектаров леса. Пламя подошло к населенному пункту на расстояние меньше километра.
Под угрозой - 22 дома, в которых проживают 70 человек. А от села и до Воронежа недалеко. На помощь спасателям выехал пожарный поезд. В любой момент в воздух могут поднять вертолет. Власти района готовятся эвакуировать людей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар в заповеднике «Утриш» в Краснодарском крае локализован. Региональная полиция расследует уголовное дело об уничтожении зеленых насаждений, а причины возгорания выясняют уже в Генпрокуратуре
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