В Воронежской области огонь пытаются не подпустить к селу Карандеевка. В регионе горит десять гектаров леса. Пламя подошло к населенному пункту на расстояние меньше километра.

Под угрозой - 22 дома, в которых проживают 70 человек. А от села и до Воронежа недалеко. На помощь спасателям выехал пожарный поезд. В любой момент в воздух могут поднять вертолет. Власти района готовятся эвакуировать людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар в заповеднике «Утриш» в Краснодарском крае локализован. Региональная полиция расследует уголовное дело об уничтожении зеленых насаждений, а причины возгорания выясняют уже в Генпрокуратуре