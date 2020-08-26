Видео: Стадо коров атаковало жилой двор в городе под Челябинском

Эфирная новость 21

Чтобы усмирить животных, полицейским пришлось устроить настоящую погоню.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Adam Ihse/Tt, ВКонтакте @Максим Штыков

Гонки с преследованием коров устроили полицейские Челябинской области. Их вызвали на помощь жители одного из микрорайонов Верхнего Уфалея. Заблудшее стадо не желало покидать детскую площадку. На борьбу с парнокопытными сначала бросилась отважная пенсионерка, — она пострадала, но коровы не давали проехать и скорой. Весь этот кошмар закончился только с приездом наряда ГИБДД. Сейчас правоохранители ищут хозяина агрессивных животных.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Мурманске прооперировали трехлапого воробья с двумя сфинктерами. Ветврач рассказала о самочувствии птицы с сюрпризами.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
75.54
1.03 89.23
1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:57
В Петербурге рассказали об ограничительных мерах на случай второй волны COVID-19
20:46
Видео: Стадо коров атаковало жилой двор в городе под Челябинском
20:34
Видео: первый в мире прыжок из самолета на солнечных батареях
20:23
Участники «Формулы-1» получат бесплатные визы для въезда в Россию
20:12
Школы и детсады России проверили на безопасность
20:01
МВД провело обыски по делу о хищении 1 миллиарда рублей на поставках для модуля МКС

Сейчас читают

Борис Корчевников показал фото своей мамы в юности
Экс-судья оценил оптимальный срок, который светит Ефремову
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок