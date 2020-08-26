Видео: Стадо коров атаковало жилой двор в городе под Челябинском
Чтобы усмирить животных, полицейским пришлось устроить настоящую погоню.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Adam Ihse/Tt, ВКонтакте @Максим Штыков
Гонки с преследованием коров устроили полицейские Челябинской области. Их вызвали на помощь жители одного из микрорайонов Верхнего Уфалея. Заблудшее стадо не желало покидать детскую площадку. На борьбу с парнокопытными сначала бросилась отважная пенсионерка, — она пострадала, но коровы не давали проехать и скорой. Весь этот кошмар закончился только с приездом наряда ГИБДД. Сейчас правоохранители ищут хозяина агрессивных животных.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Мурманске прооперировали трехлапого воробья с двумя сфинктерами. Ветврач рассказала о самочувствии птицы с сюрпризами.
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