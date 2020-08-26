Видео: Стадо коров атаковало жилой двор в городе под Челябинском

Гонки с преследованием коров устроили полицейские Челябинской области. Их вызвали на помощь жители одного из микрорайонов Верхнего Уфалея. Заблудшее стадо не желало покидать детскую площадку. На борьбу с парнокопытными сначала бросилась отважная пенсионерка, — она пострадала, но коровы не давали проехать и скорой. Весь этот кошмар закончился только с приездом наряда ГИБДД. Сейчас правоохранители ищут хозяина агрессивных животных.

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