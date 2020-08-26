ОМОН покинул площадь Независимости в столице Белоруссии

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Софья Зуева
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В зоне проведения митинга остались несколько правоохранителей, которые патрулируют территорию.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Thibault Savary, МВД БЕЛОРУССИИ

ОМОН покинул площадь Независимости в Минске после массовых задержаний, Протестующие разошлись по домам, однако сообщается, что к зданию правительства вновь начали стягиваться люди с плакатами. Только несколько силовиков продолжают патрулировать местность. Об этом сообщает Telegram-канал TUT.BY.

Днем на главной площади столицы Белоруссии собрались недовольные итогом выборов горожане. На место приехали около сотни правоохранителей. Они задерживали только мужчин, их отводили в автозаки и увозили в отделения милиции. женщин и журналистов оттеснили в отдельную группу и не выпускали с площади. При этом многим предлагали просто уйти — без угрозы задержания или избиения, отмечает TUT.BY.

За прошедшие сутки в МВД Белоруссии сообщили о 39 административных нарушениях, связанных с участием граждан в несанкционированных митингах.

Протестные акции проходят в Белоруссии с 9 августа. Недовольные итогами президентских выборов граждане вышли на улицы с требованием пересмотреть результаты голосования. Александр Лукашенко одержал победу с 80,1% голосов. Его оппонентка Светлана Тихановская получила 10,12%.

Ранее 5-tv.ru сообщил что ЕС готов выделить более 50 миллионов евро на протестную деятельность в Белоруссии.

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