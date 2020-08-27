Четыре ведьмы, четыре стихии: дома у Алибасова провели обряд против вуду-проклятья

Дома у музыкального продюсера Бари Алибасова прошел ритуал с участием экстрасенсов, чтобы снять с него проклятье. Идея о проведении магической практики возникла после того, как в августе в квартире у знаменитого продюсера обнаружили «заряженную на смерть» куклу вуду. Фигурка из красных нитей была исколота иголками, а поблизости находилась фотография самого звезды, испачканная воском. Это навело сына продюсера на мысль о попытке сглазить его отца.

За изгнание бесов и защиту Алибасова от проклятий и порчи взялись известные экстрасенсы и эзотерики: Дарья Миронова, Анастасия Кохан, Наталья Верба и Юлиана Миляева. Сами они себя во время ритуала называли «ведьмами».

Женщины окружили Алибасова и при свете магических свечей попытались оградить его от всего недоброго. Каждая из них представляла одну стихию — воду, землю, огонь и воздух.

«Обряд по четырем стихиям — самая мощная обрядовая магия, Сегодня объединились четыре ведьмы, четыре стихии. Это мощная шабашная энергия», — пояснили экстрасенсы после проведения магического обряда.

В рамках ритуала была поставлена защита от порч, проклятий и несчастий любого рода, включая даже пожары. Также они открыли денежный канал, так что в жизни продюсера в скором времени могут произойти приятные в финансовом плане изменения. Больше всех обрадовался этому сын Алибасова, Бари-младший.

«Чем дольше ты проживешь, тем больше ты мне оставишь!» — пошутил он.

Ведьмы убеждены, что задумавшему недоброе злодею больше не удастся навредить их клиенту.

«Если кто-то желал зла Бари Каримовичу, его семье, то я им не завидую сейчас», — засмеялись ведуньи после окончания ритуала. — Теперь он под нашей защитой».

Несчастья на Алибасова начали валиться около года назад. Сначала он выпил «Крота» и чуть не умер от ожогов пищевода и дыхательных путей. В этом году он оказался в нарколечебнице, а затем и в психиатрической клинике, серьезно пострадала его память. Теперь он готовится к разводу с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, и спорит с ней из-за имущества. Бари Алибасов-младший считает, что причиной всех бед могла быть кукла вуду и мощное проклятье.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бари Алибасов передумал разводиться, но его жена — нет.