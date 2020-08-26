Глава Башкирии поблагодарил Путина за внимание к ситуации по Башкирской содовой компании

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку людей, желающих разобраться в сделке по приватизации Баширской содовой компании, в результате которой государство понесло убытки. Предположительно, ущерб составил несколько десятков миллиардов рублей.

«Я очень признателен президенту. И президент в данном случае поддержал стремление народов Башкортостана и стремление нашей республики, чтобы была справедливость в этом вопросе. Тема, связанная с приватизацией БСК, всегда воспринималась крайне неоднозначно. И, соответственно, когда очень много людей в республике возмутились решением, соответствено, разрабатывать Куштау, такое тоже было — и мы начали более глубоко изучать данный пакет документов, которые привели в общем-то к тому, что республика потеряла управление. Там обнаруживается очень много вещей, которые вызывают вопросы», — отметил Хабиров.

По его словам, власти республики уже обратились в региональную прокуратуру республики, сообщив, что сделка могла быть незаконной. Далее последуют все необходимые юридические процедуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство утратило контроль над активами Башкирской содовой компании. Деньги поступают на иностранные счета.

По поручению российского лидера Генеральная прокуратура начала проверку отчуждения государственных акций компании.