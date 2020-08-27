Еще сложнее: Как изменится структура ОГЭ в следующем году?
Задания по русскому языку, географии и информатике останутся без изменений, а вот сдающим другие предметы придется ознакомиться с новыми тестами.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Фото, видео: www.globallookpress.com / Roman Yarovitsyn, 5-tv.ru
Отмененный из-за пандемии главный экзамен для девятиклассников — ОГЭ — в следующем году изменится. Об этом заявили в Министерстве просвещения. Прежними останутся программы по русскому языку, географии и информатике. В экзаменах по математике, обществознанию и биологии сократится число заданий.
Те, кто сдает иностранные языки, теперь будут сочинять электронное послание своему другу — воображаемому и, конечно, зарубежному. Это войдет в раздел проверки письменной речи.
Желающим продемонстрировать осведомленность в вопросах истории, придется подучить не только отечественную хронику. Три новых задания с кратким ответом нацелены на проверку знаний по всеобщей истории.
А в ОГЭ по литературе появится дополнительное задание базового уровня сложности. Это анализ фрагмента предложенного произведения. Отрывок ученик сможет выбрать самостоятельно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как абитуриентов принимали в вузы по новым правилам.
Читайте также
77%
1.03 89.23
1.17
Нашли ошибку?