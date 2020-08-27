Еще сложнее: Как изменится структура ОГЭ в следующем году?

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Задания по русскому языку, географии и информатике останутся без изменений, а вот сдающим другие предметы придется ознакомиться с новыми тестами.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roman Yarovitsyn, 5-tv.ru

Отмененный из-за пандемии главный экзамен для девятиклассников — ОГЭ — в следующем году изменится. Об этом заявили в Министерстве просвещения. Прежними останутся программы по русскому языку, географии и информатике. В экзаменах по математике, обществознанию и биологии сократится число заданий.

Те, кто сдает иностранные языки, теперь будут сочинять электронное послание своему другу — воображаемому и, конечно, зарубежному. Это войдет в раздел проверки письменной речи.

Желающим продемонстрировать осведомленность в вопросах истории, придется подучить не только отечественную хронику. Три новых задания с кратким ответом нацелены на проверку знаний по всеобщей истории.

А в ОГЭ по литературе появится дополнительное задание базового уровня сложности. Это анализ фрагмента предложенного произведения. Отрывок ученик сможет выбрать самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как абитуриентов принимали в вузы по новым правилам. 

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