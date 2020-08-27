Мнимое спасение: В России упростят процедуру банкротства

У россиян осталось несколько дней, чтобы оценить свои финансовые возможности. 1 сентября вступит в силу закон о внесудебном банкротстве. Если ваша задолженность не превышает полмиллиона, вы имеете право объявить себя неплатежеспособным.

Эксперты предупреждают: нюансов в новом законе немало. Прежде чем решаться на списание долга стоит все взвесить, ведь за деньгами, могут запросто прийти коллекторы, для которых формальность в виде банкротства вовсе не повод не платить по счетам. Да и авторы закона не скрывают, о новых займах на будущее, можно будет забыть. Такую кредитную уже историю уже не исправишь.



Как будет работать новая система, разбирался корреспондент Сергей Лесков. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, от уплаты каких долгов банкротство не избавит.