В США оценили рассекреченное видео испытаний «Царь-бомбы» в СССР

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Василий Заика
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Кадры мощнейшего взрыва на ядерном полигоне «Сухой Нос» впечатлили американских журналистов.

В США оценили рассекреченное видео испытаний «Царь-бомбы» в СССР

Фото: Wikipedia.org

Журналисты американского издания The Drive оценили рассекреченный «Росатомом» документальный фильм об испытаниях в СССР 50-мегатонной термоядерной бомбы АН602. Видео опубликовано на YouTube-канале государственной корпорации.

Авторы статьи отметили, что фильм дает полное представление о создании «Царь-бомбы», так как ранее взору обывателя были доступны только короткие ролики и снимки крайне низкого качества. Журналисты из США назвали процесс создания самой мощной в мире бомбы выдающимся технологическим достижением. По их мнению, боевые качества советской АН602 просто «чудовищны».

Отдельную роль авторы отвели в материале и первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву. Именно по его указу в разгар холодной войны началась разработка «Царь-бомбы». Проведенные испытания, впоследствии, сыграли ключевую роль в обеспечении ядерно-оружейного паритета с Соединенными Штатами.

Термоядерная авиационная бомба АН602 создана в период с 1956 по 1961 годы физиками-ядерщиками под руководством академика Игоря Курчатова. Испытание «Царь-бомбы» прошло 30 октября 1961 года на полигоне «Сухой Нос» на острове Новая Земля. Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте составила 58,6 мегатонны.

Бомба АН602 признана самым мощным взрывным устройством за всю историю человечества. Разработка советских физиков-ядерщиков внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США отметили отставание от России в модернизации ядерных вооружений.

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