Российские банки вводят комиссию за ведение счетов в евро

За обслуживание счетов в евро российские банки начинают вводить комиссию. Как пишут «Известия», такая мера уже начала действовать в «Газпромбанке» и «Альфа-банке» с августа, а с сентября ее введут в банке «Санкт-Петербург».

Наряду с этим комиссия не взимается за открытие и ведение счетов в валюте в Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке, «ЮниКредите», «Райффайзене», МКБ, «Абсолют Банке», «Зените», УБРиРе, «Хоум Кредите», крымском РНКБ, банке «Дом. РФ» и Ситибанке. Тем не менее, аналитики рынка ожидают, что в ближайшие три года количество финансовых организаций, которые введут налог отрицательной ставки для счетов в евро, вырастет. Причиной тому введение отрицательной ставки по вкладам в евро Европейским центральным банком (ЕЦБ) — мера была принята на фоне коронакризиса.

Несмотря на то, что таким образом держать вклады в евро становится дорого, россияне не откажутся от такого вида сбережений. Об этом изданию сообщил председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. По его словам, даже при таком раскладе профит от валютных вкладов больше, чем от рублевых депозитов.

«Клиенты готовы доплатить, чтобы держать сбережения в евро. Аренда ячейки для хранения наличной валюты — дорогостоящая вещь, а держать ее дома небезопасно», — заметил эксперт.

Только с начала 2020 года евро поднялся по отношению к доллару на пять процентов, а к отечественной валюте — на 30%. Ранее 5-tv.ru рассказывал, стоит ли сегодня менять рубли на валюту.