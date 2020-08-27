В России огнем охвачены более 70 тысяч гектаров

Крупный природный пожар тушат в Ростовской области. Сухая трава вспыхнула в нескольких километрах от населенного пункта.

Спасатели предупредили местных жителей о возможной угрозе распространения огня. Специалистам пришлось поднять в воздух вертолет. Ми-8 сбросил 25 тонн воды. Власти делают все возможное, чтобы остановить стену огня.

В Воронежской области из-за пожара эвакуировали жителей целого поселка. Пламя возникло в опасной близости от хутора Подлесный. Площадь пожара достигла 20-ти гектаров. Еще один участок леса в том же регионе горит всего в полукилометре от села Карандеевка. Под угрозой - 22 дома, в которых проживают 70 человек. На помощь спасателям выехал пожарный поезд.

Всего же в России по данным авиалесоохраны за сутки пожары действовали на площади в 72 тысячи гектаров. Самые крупные очаги по-прежнему тушат в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.