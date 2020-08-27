В России огнем охвачены более 70 тысяч гектаров
В ряде регионов природные пожары вплотную подошли к жилым домам.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © Patrick Pleu, 5-tv.ru
Крупный природный пожар тушат в Ростовской области. Сухая трава вспыхнула в нескольких километрах от населенного пункта.
Спасатели предупредили местных жителей о возможной угрозе распространения огня. Специалистам пришлось поднять в воздух вертолет. Ми-8 сбросил 25 тонн воды. Власти делают все возможное, чтобы остановить стену огня.
В Воронежской области из-за пожара эвакуировали жителей целого поселка. Пламя возникло в опасной близости от хутора Подлесный. Площадь пожара достигла 20-ти гектаров. Еще один участок леса в том же регионе горит всего в полукилометре от села Карандеевка. Под угрозой - 22 дома, в которых проживают 70 человек. На помощь спасателям выехал пожарный поезд.
Всего же в России по данным авиалесоохраны за сутки пожары действовали на площади в 72 тысячи гектаров. Самые крупные очаги по-прежнему тушат в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.
Читайте также
82%
-0.30 89.00
-0.23
Нашли ошибку?