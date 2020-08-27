Москвичка по имени «Александр» до смерти забила бездомного на детской площадке

Молодая безработная москвичка до смерти забила 52-летнего бездомного на детской площадке. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел еще 16 августа в одном из дворов на Трубной улице в Мещанском районе.

Полицию на место происшествия вызвала дворник, которая обнаружила пострадавшего без признаков жизни. Женщина рассказала стражам порядка, что избить мужчину могли молодые люди, которые кучкуются на площадке. Дворник отметила, что бездомный после драки отказался от помощи, выпил спиртного и сказал, что с ним все в порядке. Спустя непродолжительное время он скончался.

Прибывшие криминалисты обнаружили на лице погибшего незначительную ссадину. Позднее после вскрытия трупа экспертами были выявлены закрытая травма живота, переломы ребер и разрыв селезенки. Следователи незамедлительно возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».

25 августа оперативники вычислили и задержали 21-летнюю ранее судимую подозреваемую, которая созналась в содеянном. По некоторым данным, девушка является членом ЛГБТ-сообщества и называет себя в сети «Александр». Ее ники в аккаунтах содержат призыв к расправе над мужчинами.

По неподтвержденной информации, злоумышленница в детстве была изнасилована бездомным. Длительно время она вынашивала злость в себе и внезапно решила выместить ее на своей жертве. 26 августа задержанная была арестована на два месяца. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербуржец забил мать до смерти табуретом и бросил ее тело в ковре на балконе.