Долголюбы: ТОП-5 знаков зодиака, которые долго не могут забыть свою любовь

Немногие люди представители знаков зодиака могут похвастаться прочностью и долговечностью чувств. Однако есть и те, кто для кто забыть избранника даже после расставания — непростая задача. 5-tv.ru публикует рейтинг пяти главных долголюбов по знаку зодиака.

Рак

Так, на первом месте оказались Раки. Эти люди все воспринимают близко к сердцу, а любовные отношения для них — смысл жизни. Они настолько сильно отдаются чувствам, что, порой, уже после пары встреч считают, что нашли спутника или спутницу жизни. И естественно, они сильно привязываются к партнерам, так что после расставания еще очень долго не могут отойти от отношений. Даже если они были не продолжительными или несерьезными.

Дева

На втором месте эксперты в области астрологии расположили Дев. Несмотря на самостоятельность этого знака зодиака, в отношениях Девы отдают большую часть энергии и сил именно партнеру. Иногда это даже выливается в зависимость. Ну а после расставания они долго не могут прийти в себя: ассоциируют многие места, события, вещи с бывшим партнером, а воспоминания почти навсегда остаются в их мыслях.

Рыбы

Рыбы занимают третье место. Представители этого знака отдаются отношениям полностью, не оставляя ничего себе, а иногда даже обожествляют вторую половинку. Конечно, они могут чуть ли не всю жизнь помнить о бывших привязанностях. И даже если чувства давно пропали, Рыбы не оставят бывших пассий в покое.

Скорпион

Скорпионы также попали в список долголюбов. Представители этого сложного и многогранного знака склонны подолгу анализировать все произошедшее. Ну и расставания точно не пройдут мимо их размышлений. Еще очень длительное время после разрыва они будут копаться в своих чувствах, предполагать различные варианты развития событий и могут даже попытаться сойтись вновь, чтобы проверить свое предположение.

Эксперты уверены: не стоит обманываться внешней безразличностью и холодностью Скорпионов. В их головах всегда идет бесконечный анализ, а внешняя отрешенность иногда дает сбой, что приводит к сообщениям и звонкам своим бывшим избранникам.

Козерог

На последнем месте находятся Козероги. Представители этого знака знают толк в истинной любви: в их жизни она случается нечасто, и они знают, насколько это важно. И даже если в отношениях Козероги могут перекладывать большую часть обязанностей на партнера, а внешне выглядеть как охладевшие и потерявшие чувства, это совершенно не так. Доверившись, они уже не представляют свою жизнь другой, что при расставании очень больно бьет по ним и мешает жить дальше.

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