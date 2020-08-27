Путин ответил на заявления о «противоправных действиях» силовиков в Белоруссии

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Виктория Андреева
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Президент России высказался о ходе протестных акций в республике.

Путин ответил на заявления о «противоправных действиях» силовиков в Белоруссии

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Президент РФ Владимир Путин выразил свое мнение по отношению к протестам Белоруссии и, в частности, недовольству некоторых активистов действиями силовиков в республике.

В интервью телеканалу «Россия-24» 27 августа российский лидер отметил: несмотря ни на что, и стражи правопорядка, и бойцы спецподразделений ведут себя максимально корректно.

«Если объективно, то я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно», — выразил позицию Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что главное в данном случае — соблюдение законности. Он также пояснил, что именно по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко в России был создан резерв сотрудников правоохранительных органов. Однако данные силы не будут применяться до тех пор, пока ситуация не выйдет из-под контроля.

Путин подчеркнул, что имеет в виду вероятный наплыв экстремистских элементов, стремящихся под прикрытием политических лозунгов нанести непоправимый ущерб гражданам республики. В частности, громить машины, дома, банки, захватывать административные здания и прочее.

«Ко всем закон должен относиться одинаково. <…> Мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Белоруссии, будут решаться мирным путем, а если где-то есть нарушения со стороны кого бы то ни было, то и закон будет соответствующим образом на это реагировать. Ко всем закон должен относиться одинаково», — акцентировал внимание Путин.

Протестные акции проходят в Белоруссии с 9 августа. Недовольные итогами президентских выборов граждане вышли на улицы с требованием пересмотреть результаты голосования. Александр Лукашенко одержал победу с 80,1% голосов. Его оппонентка Светлана Тихановская получила 10,12%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин высказался о возможном влиянии на ситуацию в Белоруссии извне.

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