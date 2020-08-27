Генпрокуратура РФ запросила у Германии данные по ситуации с Навальным

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Василий Заика
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Надзорное ведомство просит предоставить сведения и доказательства по ранее озвученным версиям о диагнозе блогера.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Pravda Komsomolskaya, Генеральная прокуратура РФ

Генеральная прокуратура РФ запросила в органах юстиции Германии данные по ситуации с Алексеем Навальным. Официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов отметил, что речь идет о предоставлении сведений и доказательств, касающихся ранее озвученных версий о предварительном диагнозе блогера.

По его словам, несмотря на инициированную еще 20 августа доследственную проверку инцидента, информации, которая могла бы свидетельствовать о совершении умышленных преступных действий в отношении Алексея Навального до настоящего времени не установлено.

Андрей Иванов пояснил, что подобные мероприятия являются стандартной процедурой при аналогичных случаях с авиапассажирами.

«Одновременно выражена готовность на основе взаимности предоставить результаты проведенных в Российской Федерации экспертиз и исследований. Германские партнеры подтвердили получение запроса о правовой помощи и свое намерение взаимодействовать с правоохранительными органами Российской Федерации в выяснении обстоятельств происшествия с российским гражданином», — сообщил представитель Генпрокуратуры.

Андрей Иванов добавил, что запрос в органы юстиции Германии был направлен согласно Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и дополнительных протоколов к ней.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Медики подчеркнули, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера не обнаружено. Омские врачи считали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Алексея Навального вывезли из России и госпитализировали в берлинскую клинику Charite.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД проводит проверку по факту госпитализации Навального.

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