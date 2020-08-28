Жители Петербурга смогут бесплатно увидеть образцы военной техники — видео
На форуме «Армия 2020» начались дни массового посещения.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Красотка на миллион»: Шпица показала, как в алом платье зажгла на кинофестивале
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротеав, 5-tv.ru
На форуме «Армия 2020» в Подмосковье начались дни массового посещения. Ознакомиться с новинками военной и спасательной техники теперь могут не только специалисты, но и все желающие. На входе проверяют билеты, температуру и наличие масок
Прибавилось зрителей на трибунах полигона Алабино. Сегодня там — очередной этап «Армейских игр». Уже шестой заезд индивидуальной гонки «Танкового биатлона». Участвуют экипажи России, Узбекистана, Казахстана и Киргизии.
Форум «Армия 2020» открылся и в Петербурге. Торжественная церемония прошла в Петровском парке Кронштадта. В течение трех дней на пирсах морского города и в акватории Финского залива будут демонстрировать корабли и образцы военной техники Балтийского флота. Вход на все мероприятия свободный.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что что российские танкисты поставили рекорд на АРМИ.
Читайте также
94%
-0.30 89.00
-0.23
Нашли ошибку?