Жители Петербурга смогут бесплатно увидеть образцы военной техники — видео

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На форуме «Армия 2020» начались дни массового посещения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротеав, 5-tv.ru

На форуме «Армия 2020» в Подмосковье начались дни массового посещения. Ознакомиться с новинками военной и спасательной техники теперь могут не только специалисты, но и все желающие. На входе проверяют билеты, температуру и наличие масок

Прибавилось зрителей на трибунах полигона Алабино. Сегодня там — очередной этап «Армейских игр». Уже шестой заезд индивидуальной гонки «Танкового биатлона». Участвуют экипажи России, Узбекистана, Казахстана и Киргизии.

Форум «Армия 2020» открылся и в Петербурге. Торжественная церемония прошла в Петровском парке Кронштадта. В течение трех дней на пирсах морского города и в акватории Финского залива будут демонстрировать корабли и образцы военной техники Балтийского флота. Вход на все мероприятия свободный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что что российские танкисты поставили рекорд на АРМИ.

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