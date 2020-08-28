На форуме «Армия 2020» в Подмосковье начались дни массового посещения. Ознакомиться с новинками военной и спасательной техники теперь могут не только специалисты, но и все желающие. На входе проверяют билеты, температуру и наличие масок

Прибавилось зрителей на трибунах полигона Алабино. Сегодня там — очередной этап «Армейских игр». Уже шестой заезд индивидуальной гонки «Танкового биатлона». Участвуют экипажи России, Узбекистана, Казахстана и Киргизии.

Форум «Армия 2020» открылся и в Петербурге. Торжественная церемония прошла в Петровском парке Кронштадта. В течение трех дней на пирсах морского города и в акватории Финского залива будут демонстрировать корабли и образцы военной техники Балтийского флота. Вход на все мероприятия свободный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что что российские танкисты поставили рекорд на АРМИ.