Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму

В Крыму открыли движение по построенным участкам «Тавриды». Владимир Путин лично проинспектировал ключевую магистраль полуострова. Сначала — с вертолета, а потом — за рулем Aurus. Объект, как было сказано, получается удобным, красивым, современным, но требует небольшой доработки.

Корреспондент Мери Бадунц знает, что президент посоветовал строителям дороги.

Правила дорожного движения превыше всего. Даже не смотря на то, что президент за рулем Aurus. А трасса «Таврида» пока официально не открыта. За тем, чтобы увидеть эту уникальную дорогу, глава государства и прилетел в Крым.

«Таврида» — это 250 километров идеального асфальта от поселка Крымского до города-героя Севастополя. Шоссе проложили в обход всех крупных городов и населенных пунктов.

Время в пути сократилось в разы. Теперь от Керчи до Феодосии с разрешенной скоростью 90 километров в час, можно добраться за 60 минут, в центр полуострова, Симферополь, за два часа. Время в пути до самой дальней точки, Севастополя, по «Тавриде» составит 3,5 часа.

Но Путин настаивает: и этого мало. В качестве пассажиров в Aurus один из строителей новой дороги и министр транспорта. Им глава государства и ставит новые задачи.

В Крым на авто — самое популярное путешествие этого года. За сутки по «Тавриде» уже проезжает до 40 тысяч машин. Семья Мадаминовых вот уже два месяца живет в доме на колесах. Объехали весь полуостров

«Дорога отличная вообще. Мы сравнивали с Германией. Германии хуже эти автобаны. Старое постоянно. Здесь просто все новое. Очень качественное. Очень классно. Побольше таких дорог», — рассказал турист Тимур Мадаминов.

Участки дороги открывались по мере готовности. Сейчас уже запущено движение по всем четырем полосам от Керчи до Симферополя.

Самая масштабная стройка в истории Крыма охватила весь полуостров. На Севастопольском участке раньше возвышался 30-метровый холм. Строителям пришлось буквально разрезать скалу, чтобы проложить дорогу.

А еще строительство «Тавриды» стало настоящим «клондайком» для археологов. Зачастую науке помогал случай. Ковш экскаватора случайно задел пещеру, которой больше полутора миллионов лет. В ней уже обнаружены останки древних животных доледникового периода. Пещеру назвали «Тавридой» и пока лишь начинают изучать досконально.

Вслед за президентским Aurus новый асфальт традиционно испытывают КАМАЗы строителей. Тех, кто подарил полуострову новую дорогу, сегодня отмечают государственными наградами. Но даже теперь работа на «Тавриде» не прекратится. Главной транспортной артерии региона предстоит «обрасти» инфраструктурой. Вскоре вдоль дороги построят целые функциональные зоны.