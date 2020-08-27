Корреспондента МИЦ «Известия» задержали в Минске

Корреспондента МИЦ «Известия» Руслана Смыкова задержали в Минске. В белорусской столице перед началом очередной акции протеста задержали не менее десяти журналистов, в том числе российских. По предварительным данным, силовики без объяснения причин завели Смыкова в автозак вместе с другими представителями СМИ. При том, что его заявка на аккредитацию была направлена в МИД Белоруссии уже давно, однако ее оставили без ответа. Другие обстоятельства уточняются.