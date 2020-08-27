Видео: задержанные в Белоруссии журналисты МИЦ «Известия» вышли на связь

Задержанные в Белоруссии журналисты МИЦ «Известия» записали видеообращение прямо из автозака. В ролике корреспонденты рассказали подробности текущей ситуации.

«Это прямой эфир. Здесь набралось порядка 30 человек. Люди светят телефонами, чтобы получилось заснять. Мы в Советском РУВД на улице Беломорской. Здесь очень жарко. Зашли спросили: «Есть ли журналисты?». Я сказал, что журналисты «Известий» здесь. Они cпросили: «Есть ли «БелТА?». Мы сказали: «Нет»; и они просто закрыли дверь. Пока ситуация такая», — сообщил сотрудник российского информагентства.

5-tv.ru

Днем 27 августа сотрудники ОМОН без объяснения причин задержали сотрудников РЕН ТВ: корреспондента Руслана Смыкова и оператора Альфреда Оя, а также журналиста газеты «Известия» Эльнара Байназарова.

Силовики завели журналистов в автозак вместе с другими представителями СМИ и увезли с площади Независимости. Притом, что заявка редакции информагентства на аккредитацию была направлена в МИД Белоруссии уже давно, однако ее оставили без ответа. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минске прошли массовые задержания у Дома правительства после акции протеста.