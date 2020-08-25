В Минске прошли задержания у Дома правительства после акции протеста

В Минске минувшим вечером прошла очередная акция протеста — несколько сотен человек собрались на площади республики. Как сообщили в МВД Белоруссии, стражи порядка наблюдали за происходящим. Митингующие зажгли фонарики и пели песни. В какой-то момент к ним присоединились артисты филармонии.

С милицией участники акции не конфликтовали, но нескольких наиболее агрессивно настроенных все же задержали. В целом, отмечают многие эксперты и журналисты, приоритеты людей уже изменились: многие озабочены сборами детей в школу. Президент Александр Лукашенко на встрече с министром образования заявил, что сейчас очень важно оказать поддержку малоимущим и многодетным семьям. И к этому процессу — независимо от политических взглядов — подключились все предприятия Белоруссии.

«От сельхозпредприятий до крупных промышленных — все помогают. Кто рюкзак соберет, кто-то детишкам форму купит школьную, кто-то деньжат подбросит. По-разному бывает, но все присоединились к этому, несмотря на то, что несколько тысяч у нас бродят по улицам и пытаются повернуть ситуацию в свою сторону», — подчеркнул Лукашенко.

Власти подчеркивают: все предприятия работают в обычном режиме. Но в оппозиции продолжают попытки начать в стране всеобщую забастовку. В так называемом стачкоме назвали сумму, которая пойдет на организацию таких акций. Причем, львиную долю денег выделили зарубежные фонды и Евросоюз — это целых 53 миллиона евро. А вот в самой Белоруссии собрали лишь 2 миллиона

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина, пропавший в Минске после акции протеста, был найден мертвым в лесу.