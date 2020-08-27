Корреспондентов МИЦ «Известия» освободили из РОВД в Минске
Журналисты были задержаны на акции протеста в столице Белоруссии.
Фото: REUTERS /VASILY FEDOSENKO
Корреспондентов МИЦ «Известия» отпустили из РОВД «Советсткое» в Минске. Сотрудники РЕН ТВ — корреспондент Руслан Смыков, оператор Альфред Оя, а также журналист газеты «Известия» Эльнар Байназаров были задержаны без объяснения причин сотрудниками ОМОНа днем 27 августа. Силовики завели журналистов в автозак вместе с другими представителями СМИ и увезли с площади Независимости в столице Белоруссии.
«Нас отпустили троих. Нас забрали сотрудники посольства. Меня сначала в РОВД Советского района. Там с меня сняли шнурки, забрали все мои вещи. Потом, видимо они все выяснили, доставили меня в РОВД Октябрьский РОВД. Доставляли в наручниках, как заключенного», — сообщил Байназаров.
Все трое корреспондентов покинули РОВД в сопровождении российских дипломатов.
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