«Не имели доступа к паспортам и телефонам»: Журналист МИЦ «Известия» о задержании в Минске

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Руслана Смыков, Альфреда Оя и Эльнара Байназарова отпустили из РУВД и попросили покинуть территорию страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Ulf Mauder, 5-tv.ru

В четверг в Минске были задержаны более 20 российских журналистов, освещавших митинги в разных точках белорусской столицы. Среди них были и наши коллеги из «Известий» — корреспонденты Руслан Смыков и Эльнар Байназаров, а также оператор Альфред Ою. На площади Независимости их попросили пройти в автозак для проверки документов, потом повезли в соседнее РУВД

Вот что рассказал Руслан Смыков после освобождения

«Спустя полтора часа нас повезли в другое РУВД, в "Октябрьское", если я не ошибаюсь, где мы просидели минут 40. Взяли паспорта. Мы не имели доступа ни к паспортам, ни к телефонам, ни к другим вещам. После этого, благодаря сотрудникам российского посольства, нас все-таки удалось освободить из здания РУВД. Нас проводили до ворот и выдали устное предписание покинуть территорию Белоруссии в самое короткое время», — поделился журналист.

Надо заметить, что заявки на аккредитацию группы «Известия» оформляли по всем правилам, но белорусский МИД оставил их без ответа.

 Как ранее писал 5-tv.ru, корреспонденты МИЦ «Известия» были задержаны без объяснения причин сотрудниками ОМОНа днем 27 августа. Силовики завели журналистов в автозак вместе с другими представителями СМИ и увезли с площади Независимости в столице Белоруссии

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