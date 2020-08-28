🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 августа, убывающая Луна в знаке Льва создает идеальные условия для того, чтобы заняться творчеством, проявить любовь к своим близким и окунуться в чувства с головой.

♈ Овен

Овны, звезды побуждают вас подвести итоги того, что вы делали, и пересмотреть план дальнейших действий. Обратите внимание на свои мысли. Сегодня интуиция работает на вас. Она не позволит вам оказаться в проигрышном положении. Возможно, Вселенная посылает вам сообщения свыше.

Космический совет: прислушайтесь к сердцу.

♉ Телец

Тельцы, к сожалению, в нашей жизни не все всегда происходит четко по плану. Неожиданные события могут выбить вас из привычной колеи. Итак, пристегните ремни безопасности, приготовьтесь к худшему, но также надейтесь на чудо. Гибкость — это навык, который вам пригодится.

Космический совет: надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.

♊ Близнецы

Близнецы, не стоит искать в действиях других корыстных интересов. Иногда кто-то пытается вам помочь просто так, от чистого сердца. Не стоит поддаваться своим негативным мыслям. Примите добро и отдайте его в ответ. У закона бумеранга нет времени. Он вечен.

Космический совет: откройтесь окружающим.

♋ Рак

Пожалуй, у всех нас есть докторская степень по созданию собственных проблем. Проблем, которых никогда не существовало. Раки, как вы поддаетесь таким бурным фантазиям и становитесь жертвой своего же воображения? Пора задуматься об этом.

Космический совет: перестаньте раздувать из мухи слона.