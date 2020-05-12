Что известно Роспотребнадзору о сгоревшем хосписе «Второй дом»?
В ведомстве рассказали, какое взаимодействие вели с представителями незарегистрированного хосписа в связи с пандемией коронавируса.
Фото: РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
После пожара в подмосковном пансионате-хосписе для пожилых «Второй дом» в управлении Роспотребнадзора по Московской области заявили, что пожарная безопасность не входит в компетенцию ведомства. Ответ заместителя руководителя надзорного органа есть в распоряжении 5-tv.ru.
«Надзор за соблюдением требований пожарной безопасности не относится к компетенции и полномочиям органов Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что в апреле в регионе уточнялся список социальных учреждений в связи с пандемией коронавируса. Тогда в администрации Красногорска заявили, что на территории округа нет действующих организаций социального обслуживания с проживанием для взрослых.
Позже Лобненский территориальный отдел управления Роспотребнадзора выявил в интернете информацию о двух пансионатах для престарелых на территории микрорайона Опалиха в Красногорске. Деятельность осуществляло ООО «Забота». Один из них впоследствии сгорел.
«В адрес ООО „Забота“ было направлено предписание от 17.04.2020 года № 371/01-к об обеспечении проведения мероприятий, направленных на недопущение распространения заболеваний, вызываемых новым коронавирусом в указанных пансионатах для проживания престарелых», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, в 2019 году региональное управление ведомства принимало участие в проверке местной прокуратуры частных пансионатов. Ни один из хосписов, принадлежащих ООО «Забота», в списке не числился.
«Частные пансионаты по адресу: город Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Тенистая, дом 4 и город Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Луговая, дом 14 в перечне проверяемых адресов отсутствовали», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Напомним, жертвами пожара в пансионате-хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске стали 11 человек. Позже стало известно о том, что учреждение работало без документов. Как сообщал 5-tv.ru, владелец организации арестован и уже признал вину.
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