Что известно Роспотребнадзору о сгоревшем хосписе «Второй дом»?

После пожара в подмосковном пансионате-хосписе для пожилых «Второй дом» в управлении Роспотребнадзора по Московской области заявили, что пожарная безопасность не входит в компетенцию ведомства. Ответ заместителя руководителя надзорного органа есть в распоряжении 5-tv.ru.

«Надзор за соблюдением требований пожарной безопасности не относится к компетенции и полномочиям органов Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что в апреле в регионе уточнялся список социальных учреждений в связи с пандемией коронавируса. Тогда в администрации Красногорска заявили, что на территории округа нет действующих организаций социального обслуживания с проживанием для взрослых.

Позже Лобненский территориальный отдел управления Роспотребнадзора выявил в интернете информацию о двух пансионатах для престарелых на территории микрорайона Опалиха в Красногорске. Деятельность осуществляло ООО «Забота». Один из них впоследствии сгорел.

«В адрес ООО „Забота“ было направлено предписание от 17.04.2020 года № 371/01-к об обеспечении проведения мероприятий, направленных на недопущение распространения заболеваний, вызываемых новым коронавирусом в указанных пансионатах для проживания престарелых», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в 2019 году региональное управление ведомства принимало участие в проверке местной прокуратуры частных пансионатов. Ни один из хосписов, принадлежащих ООО «Забота», в списке не числился.

«Частные пансионаты по адресу: город Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Тенистая, дом 4 и город Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Луговая, дом 14 в перечне проверяемых адресов отсутствовали», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, жертвами пожара в пансионате-хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске стали 11 человек. Позже стало известно о том, что учреждение работало без документов. Как сообщал 5-tv.ru, владелец организации арестован и уже признал вину.