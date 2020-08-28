Путешественникам вернут до 20% от стоимости тура по России

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Сегодня последний день, когда граждане страны могут воспользоваться программой туристического кэшбэка.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Julia Hoepfner Fotograf, 5-tv.ru

Сегодня — последний день, когда россияне могут оформить так называемый туристический кэшбэк. Путешественникам вернут до 20% от стоимости тура. На это из бюджета выделено 15 миллиардов рублей.

Условия простые: выбрать на сайте мирпутешествий.рф отель, который участвует в программе, забронировать его не меньше, чем на четыре ночи и обязательно оплатить картой МИР. Стоимость путевки должна быть не ниже 25 тысяч рублей. Кэшбэк вернется на счет в течение пяти дней.

К этому часу предложением воспользовались уже больше миллиона человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что программа туристического кешбэка распространяется на 700 тысяч туров по России. 

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Путешественникам вернут до 20% от стоимости тура по России

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