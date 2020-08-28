Известная комедийная актриса Марина Федункив 27 августа отметила день рождения. С этой знаменательной датой знаменитость поздравили селебрити и бесчисленные фанаты. В ответ звезда «Реальных пацанов» приготовила маленький сюрприз, который опубликовала в Instagram.

Артистка записала юмористический видеоролик, в котором в шуточной манере показала, как 49 лет назад ее рожала мама. На снятых кадрах девушка изображает беременную женщину, а мужчина в образе акушерки причитает над роженицей. После неожиданно в образе младенца появляется Марина Федункив и тут же начинает кричать как появившийся на свет малыш.

«Девочка! А страшненькая-то какая! Орет! Артисткой точно будет!» — радостно объявил мужчина, изображающий акушерку.

На этом ролик заканчивается.

«Все факты на видео достоверны! Кроме города, где я родилась и вместо гальки был снег!» — подписала видео актриса.

С днем рождения Федункив поздравили Анна Плетнева, Сергей Глушко, Филипп Киркоров, Елена Ленина, Алена Водонаева и многие другие представители шоу-бизнеса.

Фанаты присоединились к теплым словам звезд и пожелали ей всего самого наилучшего.

Марина Федункив родилась в Перми в 1971 году. Известность приобрела во время игры в КВН. Детей у артистки нет. Юмористка признается, что боится заводить серьезные отношения из-за горького опыта общения с мужчинами. Ранее актриса была замужем два раза. В браке с однокурсником Сергеем Щелчковым актриса прожила 12 лет. Со вторым мужем, бизнесменом Михаилом Федункивом, брак продлился немногим дольше — вместе они прожили 13 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что по признанию Федункив, ее годами избивал бывший муж.