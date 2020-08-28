У экс-супруги Ефремова похитили более одного миллиона рублей
Путем обмана мошенники завладели финансовыми средствами женщины.
Фото: Kino-teatr.ru
У бывшей жены заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Елены Гольяновой похитили более миллиона рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По предварительным данным, злоумышленники, находясь башне «Федерация» в Москве, под предлогом оказания услуг по совершению прибыльных сделок, получили доступ к счетам клиентов и мошенническим способом завладели денежными средствами в размере более миллиона рублей, которые принадлежали в том числе экс-супруге Ефремова.
Позже один из потерпевших обратился в полицию. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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