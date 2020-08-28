В России бушует 74 лесных пожара
Наиболее сложная обстановка сохраняется в Красноярском крае.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Bernd Pfeifer, 5-tv.ru
Крупный лесной пожар вторые сутки тушат в Саратовской области. Огонь в опасной близости от села Гусево. К этой минуте лес горит на территории в 90 гектаров. Чтобы пламя не дошло до населенных пунктов, спасатели вспахали землю по кромке пожара. Но полностью погасить огонь пока не удается. На месте работают несколько расчетов.
Всего же в стране, по данным авиалесоохраны, бушует 74 лесных пожара. Самая сложная обстановка сохраняется в Красноярском крае. Огнем охвачена площадь в 105 тысяч гектаров. На втором месте — Иркутская область. Там полыхает почти 23 тысячи гектаров.
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