Наиболее сложная обстановка сохраняется в Красноярском крае.

Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Bernd Pfeifer, 5-tv.ru

Крупный лесной пожар вторые сутки тушат в Саратовской области. Огонь в опасной близости от села Гусево. К этой минуте лес горит на территории в 90 гектаров. Чтобы пламя не дошло до населенных пунктов, спасатели вспахали землю по кромке пожара. Но полностью погасить огонь пока не удается. На месте работают несколько расчетов.

Всего же в стране, по данным авиалесоохраны, бушует 74 лесных пожара. Самая сложная обстановка сохраняется в Красноярском крае. Огнем охвачена площадь в 105 тысяч гектаров. На втором месте — Иркутская область. Там полыхает почти 23 тысячи гектаров.

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