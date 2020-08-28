Крупный лесной пожар вторые сутки тушат в Саратовской области. Огонь в опасной близости от села Гусево. К этой минуте лес горит на территории в 90 гектаров. Чтобы пламя не дошло до населенных пунктов, спасатели вспахали землю по кромке пожара. Но полностью погасить огонь пока не удается. На месте работают несколько расчетов.

Всего же в стране, по данным авиалесоохраны, бушует 74 лесных пожара. Самая сложная обстановка сохраняется в Красноярском крае. Огнем охвачена площадь в 105 тысяч гектаров. На втором месте — Иркутская область. Там полыхает почти 23 тысячи гектаров.