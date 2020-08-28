«Хочу миллион в месяц» — жена Алибасова-младшего об алиментах на дочь

|
Татьяна Меркер
44

Развод супругов не обошелся без скандала по материальному вопросу.

«Хочу миллион в месяц» — жена Алибасова-младшего об алиментах на дочь

Фото: Instagram @vittagrishina

Наследник известного продюсера Бари Алибасов-младший не смог сохранить брак с Виолеттой Гришиной, несмотря на рождение дочки Амелии. Пара через суд решает спорные вопросы своих отношений, и скандалов избежать не получается.

Супруги не могут договориться о размере алиментов на ребенка. Звездный наследник отказывается выплачивать больше двенадцати тысяч рублей в месяц. Сама Гришина же требует не меньше миллиона, что по ее словам, составляет 25% от доходов Алибасова-младшего.

Пара пытается сохранить уважительные отношения и разойтись достойно. Знаменитый отец начал уделять дочке больше внимания, и даже извинился за все ошибки перед ее мамой и своей женой Виолеттой. Но, по словам девушки, Алибасов-младший пока не торопится достойно обеспечивать маленькую Амелию.

«Пока я полностью содержу ребенка, а Бари переводит деньги по настроению. Мне хочется стабильности с его стороны», — передает слова Виолетты Starhit.ru.

Instagram @vittagrishina

Чтобы добиться желаемой суммы, Гришина даже готова пойти на крайние меры — лишить нерадивого супруга родительских прав, если тот «не хочет обременять себя тратами на дочь».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что объявился «внебрачный сын» Бари Алибасова.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.24
-0.30 89.00
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:05
Суд отозвал иск телеведущей Ушаковой к Кокорину и Мамаеву
13:57
Илон Маск уверен, что задержанный в США россиянин планировал «атаку» на Tesla
13:36
«Судья не рассматривал наши аргументы!» — представитель вдовы Талькова разрыдалась после проигранного суда с Азизой
13:31
Родителей перестанут пускать в школы. Роспотребнадзор перевел собрания в онлайн
13:28
Как заманить суриката на весы? Лондонский зоопарк проводит необычную процедуру
13:09
«Покинули силы, болели все органы»: почему государство ужесточает правила продажи БАДов

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков зодиака
Боится потерять и «метит территорию»: Арзамасова впервые показала видео с Авербухом

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок