Наследник известного продюсера Бари Алибасов-младший не смог сохранить брак с Виолеттой Гришиной, несмотря на рождение дочки Амелии. Пара через суд решает спорные вопросы своих отношений, и скандалов избежать не получается.

Супруги не могут договориться о размере алиментов на ребенка. Звездный наследник отказывается выплачивать больше двенадцати тысяч рублей в месяц. Сама Гришина же требует не меньше миллиона, что по ее словам, составляет 25% от доходов Алибасова-младшего.

Пара пытается сохранить уважительные отношения и разойтись достойно. Знаменитый отец начал уделять дочке больше внимания, и даже извинился за все ошибки перед ее мамой и своей женой Виолеттой. Но, по словам девушки, Алибасов-младший пока не торопится достойно обеспечивать маленькую Амелию.

«Пока я полностью содержу ребенка, а Бари переводит деньги по настроению. Мне хочется стабильности с его стороны», — передает слова Виолетты Starhit.ru.

Instagram @vittagrishina

Чтобы добиться желаемой суммы, Гришина даже готова пойти на крайние меры — лишить нерадивого супруга родительских прав, если тот «не хочет обременять себя тратами на дочь».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что объявился «внебрачный сын» Бари Алибасова.