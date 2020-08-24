Объявился «внебрачный сын» Бари Алибасова
Итоги ДНК-теста музыканта и потенциального родственника огласили в эфире федерального канала.
Фото: ТАСС / Владимир Гердо
Последние месяцы имя Бари Алибасова не сходит с первых полос газет. Госпитализация продюсера после выпитого им «Крота», лечение в психиатрической клинике, развод с Федосеевой-Шукшиной — малое из того, что «успел» Бари за период с начала 2019 по 2020 год.
Новый выпуск «Прямого эфира» на канале «Россия 1» добавил новый скандал в жизнь шоумена. В студию программы приехал некий Денис Гатилов, который представился внебрачным сыном Алибасова.
«Родственник» заявил, что в отношениях его мать с музыкантом находилась недолго, но этого было достаточно для появления Данила на свет 23 года назад.
Новость сам 73-летний Алибасов воспринял спокойно, подчеркнув, что «его уже мало, что может удивить». Также потенциальный сын и отец согласились пройти генетическую экспертизу.
В этой же студии, после бурных обсуждений, были названы итоги ДНК-теста, которые опровергли родство Алибасова и Гатилова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что почему Алибасов решил развестись с Федосеевой-Шукшиной.
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