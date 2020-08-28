Елена Исинбаева прокомментировала свою госпитализацию
Спортсменка находится в одной из столичных больниц.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anatoly Lomohov
Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева госпитализирована в одну из клиник Москвы. В беседе с 5-tv.ru спортсменка рассказала о своем состоянии. По словам Исинбаевой, она прекрасно себя чувствует, и поводов для беспокойства нет.
«Все хорошо, меня уже на следующей неделе выпишут. Все было по плану. Из-за коронавируса отложилось с весны на осень, а так все по плану», — заявила спортсменка.
Однако диагноз, с которым она попала в больницу, звезда прыжков с шестом назвать отказалась.
Также спортсменка во время беседы отметила, что близкие, друзья и ученики очень ее поддерживают в этот период. Например, подопечные Ассоциации студенческих спортивных клубов России прислали Елене клубничный букет. Сама же спортсменка, чтобы не волновать поклонников и знакомых, сразу опубликовала все новости о госпитализации в Instagram.
«Да вообще все, я просто понимаю, что я сейчас вывалюсь из поля зрения, поэтому решила сразу сообщить, что все в порядке, все хорошо. Слава богу, врачи — виртуозы, я в Москве, все замечательно. Все родные и близкие, и муж со мной рядом, так что все хорошо», — рассказала Исинбаева.
О том, что знаменитая чемпионка попала в больницу, стало известно накануне. Елена опубликовала снимок из больничной палаты, а в подписи указала все подробности ситуации. Поклонники со всего мира в комментариях сразу отозвались и пожелали ей скорейшего выздоровления.
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