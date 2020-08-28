Депутат Сейма Латвии призвал использовать «ненавистный русский язык»

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Алина Потёмкина
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Янис Урбанович рассказал, как это поможет его стране решить проблему Рижского порта.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Victor Lisitsyn

Депутат Сейма Латвии, лидер социал-демократической партии «Согласие» Янис Урбанович призвал вести переговоры с Россией на «ненавистном русском языке». Такое решение он предложил в Facebook, комментируя ситуацию со снижением объемов перевалки грузов в Рижском порту.

По мнению парламентария, увеличить грузопоток можно через более тесные контакты с восточными соседями.

«”Коалиция законности» должна взять на себя полную ответственность за развитие Рижского Свободного порта, должна обеспечить, чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллинн, Санкт-Петербург. Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры (да, в том числе, на ненавистном русском языке!) и много работать», — написал Урбанович.

Он обратил внимание на то, что проблемы Рижского порта мало заботят премьер-министра страны. По его мнению, плачевная ситуация с грузопотоком приведет к обнищанию города.

«Если порт рухнет, тогда и город пострадает», — заявил парламентарий.

Негативное отношение к русскому языку в прибалтийской республике сложилось после распада Советского Союза. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Латвии принудительно снижают долю русского телевещания.

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