В сентябре 2019 года вдова музыканта Игоря Талькова — Татьяна подала в суд на певицу Азизу после того, как в одной из телепередач она заявила, что музыкант занимался сутенерством. Однажды он якобы даже пытался отвезти ее на интимное свидание к криминальному авторитету, а когда та отказалась, высадил Азизу прямо в лесу.

Татьяна Талькова подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации певца и потребовала от Азизы и ее сестры Гульнары миллион рублей компенсации, после их громких заявлений в эфире Первого канала.

Останкинский районный суд вынес решение по делу не в пользу семьи музыканта. По словам представителя Татьяны Тальковой — Ирины Красильниковой, судья отказывался слушать их доводы.

«Не удовлетворить иск Тальковой о защите чести и достоинства ни к Гульнаре, ни к Азизе, ни к „Первому каналу“, потому что ни один наш аргумент не рассматривал судья», — рыдая рассказала Красильникова после заседания по делу.

Также представитель Тальковых заявила о намерении обжаловать решение суда и добиться удовлетворения иска о клевете в адрес покойного музыканта.

Известный рок-музыкант Игорь Тальков был застрелен в 1991 году перед концертным выступлением во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, за несколько минут до выступления случилась потасовка между певцом, его охранниками, концертным директором и директором Азизы. Следственный комитет установил, что Талькова убил его коммерческий директор Валерий Шляфман.