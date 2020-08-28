Остались сутки: в России завершается программа «туристического кешбэка»

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К этому часу предложением воспользовались уже больше миллиона человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Anvar Galeev, 5-tv.ru

Сегодня последний день, когда россияне могут оформить так называемый туристический кешбэк.

Путешественникам вернут до 20 процентов от стоимости тура. На это из бюджета выделено 15 миллиардов рублей.

Условия простые — выбрать на сайте мир путешествий.рф отель, который участвует в программе, забронировать его не меньше, чем на четыре ночи и обязательно оплатить картой «МИР». Стоимость путевки должна быть не ниже 25 тысяч рублей.

Кешбэк перечислят на счет в течение пяти дней. К этому часу предложением воспользовались уже больше миллиона человек.

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Остались сутки: в России завершается программа «туристического кешбэка»

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