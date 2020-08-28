Остались сутки: в России завершается программа «туристического кешбэка»

Сегодня последний день, когда россияне могут оформить так называемый туристический кешбэк.

Путешественникам вернут до 20 процентов от стоимости тура. На это из бюджета выделено 15 миллиардов рублей.

Условия простые — выбрать на сайте мир путешествий.рф отель, который участвует в программе, забронировать его не меньше, чем на четыре ночи и обязательно оплатить картой «МИР». Стоимость путевки должна быть не ниже 25 тысяч рублей.

Кешбэк перечислят на счет в течение пяти дней. К этому часу предложением воспользовались уже больше миллиона человек.