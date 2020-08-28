Юрий Ганус покинул пост генерального директора РУСАДА

Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) решило сместить Юрия Гануса с поста генерального директора организации. Об этом журналистам сообщили президент Паралимпийского комитета Владимир Лукин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Рекомендации по увольнению Гануса дал Наблюдательный совет организации после выявления финансовых нарушений в деятельности агентства по итогам углубленного аудита. Поздняков заявил, что Ганус пытался задним числом утвердить аудитора и отчетность, что само по себе стало тревожным сигналом.

«В рамках своих полномочий Наблюдательный совет РУСАДА, независимый орган управления, в состав которого входят специалисты, утвержденные WADA, выразил недоверие Юрию Ганусу и рекомендовал Общему собранию учредителей отстранить его от должности генерального директора», –говорится в сообщении на официальном сайте Олимпийского комитета России.

За несколько дней до этого в одном из Telegram-каналов главу антидопингового агентства обвинили в присваивании 110 миллионов рублей в 2018–2019 годах, злоупотреблении служебным положением и коррупции.

Исполняющим обязанности гендиректора РУСАДА назначен действующий глава правового направления организации Михаил Буханов. Новый руководитель агентства будет назначен в течение шести месяцев.

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